Riprende il processo ai pastori sardi accusati di blocco stradale in seguito a una protesta per il prezzo del latte, tenutasi a Lula nel febbraio 2019.

Nell'ultima udienza è stato ascoltato l'unico testimone della pubblica accusa, l'ispettore della Digos che si è occupato della visione delle immagini della manifestazione tenutasi al bivio di Lula il 13 febbraio 2019.

Gli avvocati che assistono gli imputati – Giulia Lai, Adriano Sollai, Michele Zuddas e Marcella Cabras – hanno però contestato le immagini, in quanto, hanno sostenuto, è incerta la provenienza degli autori e i video sono frammentati tanto che non hanno registrato l'intero corso della manifestazione durata per tutta la giornata con una folta partecipazione di persone, circa 2000".

La prossima udienza è stata fissata per il 23 febbraio 2022: nell’occasione verranno sentiti i testimoni della difesa, compresi i sindaci dei paesi limitrofi che parteciparono attivamente alla manifestazione.

