Prima schiusa di uova di cavallette in agro di Ottana con intervento degli operatori di Laore.

Lo fanno sapere le amministrazioni di Oniferi, Sarule e Olzai. E puntuale scatta l’allerta nel Nuorese, con Laore che ha realizzato un’app per localizzare i siti infestati e consentire così il rapido intervento dei tecnici dell’agenzia. Per segnalare l’avvistamento degli insetti si può anche inviare un messaggio whatsapp al numero +39 3334928760 con nome, cognome, comune, località e foto.

L’agenzia chiede massima collaborazione alla cittadinanza per evitare che la zona ripiombi nell’emergenza che lo scorso anno ha creato veri e propri disastri.

«Particolare attenzione – ha detto il sindaco di Oniferi Davide Mudedda – va rivolta alle terre pubbliche, nel caso del nostro comune estese per oltre 1.400 ettari, poiché per le amministrazioni è impossibile monitorarle vista la mancanza di personale utilizzabile allo scopo. Inoltre, considerato che gli interventi produttivi di maggiori effetti sono quelli da effettuarsi entro il primo mese di vita delle cavallette, sinché non volano e le porzioni da trattare sono di minore estensione, si ritiene indispensabile l'intervento di operatori formati che l'assessore all'agricoltura ha dichiarato di aver individuato tra gli operatori di Laore, i dipendenti di Forestas ed i barracelli».

Il presidente dell’Unione dei comuni della Barbagia Paolo Ledda invita i cittadini alla «massima collaborazione con il personale preposto alle operazione di disinfestazione, per cercare di contenere il fenomeno che potrebbe diventare incontrollabile».

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata