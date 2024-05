Centrato in pieno da una moto, mentre cercava di riportare una mucca che, uscita dall’azienda in cui lavora, aveva invaso la provinciale 24 che collega Posada a La Caletta.

È successo nella tarda mattinata, quando un giovane originario del Marocco è rimasto gravemente ferito.

L’incidente si è verificato alla periferia di Posada, nel mezzo di un rettilineo. Sul posto è intervenuta l’equipe del 118, che dopo aver stabilizzato il malcapitato, lo ha caricato a bordo dell’autoambulanza e portato d’urgenza all’ospedale san Francesco di Nuoro.

In base alle notizie, pervenute dal nosocomio del centro barbaricino, i medici hanno riscontrato lesioni multiple e diverse fratture. Nonostante i traumi diffusi in tutto il corpo, fortunatamente non corre pericolo di vita.

È andata molto meglio al motociclista, un turista italiano, che sbalzato dalla sella della sua moto, ha riportato contusioni di lievissima entità. Per consentire i soccorsi, la Provinciale è stata chiusa al traffico per oltre un’ora e la circolazione è stata deviata temporaneamente su altre direttrici alternative.

I soccorsi dopo il terribile impatto sono scattati tempestivamente e insieme al personale sanitario sono giunti sul posto i vigili del fuoco di stanza a Siniscola e una pattuglia dei carabinieri della stazione di Torpè.

I militari una volta portati via i due feriti si sono messi subito al lavoro per effettuare i rilievi del caso e fare chiarezza sull’esatta dinamica dell’incidente che in base ai primi accertamenti sarebbe chiara: il marocchino, che lavora alle dipendenze di un’azienda agricola del posto, si era precipitato sulla provinciale per recuperare la mucca che si era allontanata dal podere dove era custodita.

Era stato avvertito dai barracelli del paese, che a loro volta avevano ricevuto la segnalazione della presenza dell’animale lungo la strada dove oltretutto in quel momento il traffico era assai sostenuto. Giunto sul posto, mentre cercava di ricondurlo dentro l’azienda è stato travolto dal motociclista che arrivando da La Caletta, procedeva in direzione di Posada. L’urto è stato violentissimo e il giovane malcapitato è stato sbalzato in aria e catapultato per diversi metri, prima di cadere pesantemente sull’asfalto. Anche il centauro a sua volta è caduto ma con contusioni assai meno gravi.

