Maltrattamenti in famiglia. Con questa accusa un uomo di 41 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Macomer.

L’indagato è accusato di aver preso di mira sua sorella, vittima di percosse, offese e minacce, perpetrate anche attraverso l’utilizzo del sistema di messaggistica istantanea WhatsApp.

Quando la donna ha deciso di presentarsi presso la stazione dell’Arma locale per sporgere denuncia l’uomo non ha esitato a telefonare alla stessa stazione per continuare la sua opera di minaccia.

Dopo quest’ennesimo episodio l’uomo è stato dunque fermato dai militari.

