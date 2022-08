La necessità di smaltimento delle ferie del personale dell’ospedale San Francesco di Nuoro ha determinato la chiusura di alcuni reparti, creando una situazione oltremodo difficile, per i dipendenti rimasti in servizio e – anche e soprattutto – per gli utenti.

Ma ora si va verso una progressiva normalizzazione. Spiega infatti il direttore generale dell'Asl di Nuoro, Paolo Cannas: "La direzione aziendale ha già avviato le interlocuzioni necessarie per garantire, a breve, la ripartenza a regime di tutte quelle unità operative in sofferenza per le quali si è resa necessaria una riduzione delle attività, a causa dello smaltimento delle ferie del personale. Non ci saranno altre chiusure paventate – assicura Cannas -, come quella della terapia intensiva Neonatale che non ha mai interrotto la sua preziosa attività, né sono previste riduzioni o chiusure in altre unità operative".

Il dg ha poi comunicato che mercoledì prossimo si terrà un incontro tra il vertice della Asl, il sindaco Andrea Soddu e alcuni consiglieri regionali con all'ordine del giorno un progetto utile a potenziare i posti letto della Rsa nel Nuorese.

"Bisogna creare almeno 105 posti letto - anticipa Cannas - che permetteranno di seguire la popolazione anziana del territorio la quale, in alternativa, viene ricoverata nei reparti di Medicina e Geriatria, spesso in maniera impropria".

(Unioneonline/l.f.)

