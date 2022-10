Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono al lavoro a Nuoro per eseguire un intervento di manutenzione sulla condotta in via D’Annunzio dove è stata accertata una perdita idrica.

Per eseguire i lavori il gestore ha annunciato la sospensione dell’erogazione nelle zone servite dal serbatoio di Sant’Onofrio. Case a secco nei rioni di Monte Jaca, Mughina, Piazza Vittorio Emanuele, Corso Garibaldi, zona Tribunale, Mercato Civico, via Manzoni, Santa Maria, Lollobeddu e Cumbentu.

Le previsioni di Abbanoa segnalano la ripresa del servizio attorno alle 13 e 30 al termine dell’intervento di riparazione.

