Fiamme nella notte a Galtellì per un rogo che ha distrutto due auto. Sul posto, in via Nazionale, è intervenuta la squadra 9A del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Siniscola.

Giunta sul posto, la squadra ha provveduto all’estinzione, bonifica e messa in sicurezza del sito. Effettuati anche i rilievi per stabilire le cause dell’incendio del quale non si esclude l’origine dolosa.

Sul posto anche le forze dell’ordine per le indagini di rito.

