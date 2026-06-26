Paura questa mattina a Nuoro, dove un autobus dell’Atp il trasporto pubblico cittadino è stato distrutto da un incendio divampato mentre il mezzo si trovava in sosta nel deposito di via Sardegna.

Le fiamme hanno rapidamente avvolto completamente il bus e, a causa dell’intensità del rogo, si sono propagate anche alle abitazioni vicine, causando momenti di apprensione tra i residenti.

Fortunatamente, al momento dell’incendio l’autobus era fermo nel deposito e non vi erano passeggeri né personale a bordo.

Al momento non si conoscono le cause che hanno provocato il rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio e valutare eventuali danni alle strutture circostanti.

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