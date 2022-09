Ubriaco forse no. Ma alticcio sì, lo era. Comunque con una quantità di alcol nel sangue superiore ai limiti di legge. Anche se di poco: 0,8 grammi per litro (soglia massima 0,5). Per questo un nuorese si è visto ritirare la patente dopo aver partecipato all’appuntamento di “Autunno in Barbagia” che si è svolto a Teti il 19 settembre: era stato fermato in un posto di controllo dei carabinieri di Ovodda e il verdetto dell’etilometro l’ha condannato ad andare a piedi per un po’.

Il fatto risale a dieci giorni fa, ma i carabinieri lo hanno reso noto solo in queste ore. Il motivo? Forse l’annuncio che chiuda la comunicazione alle redazioni: “L’intensificazione dei servizi tesi a prevenire l’abuso di alcol e la guida in stato di ebrezza, da parte dei carabinieri della Compagnia di Tonara, proseguirà anche nel corso dei prossimi eventi ed in occasione dei fine settimana”.

Insomma: chi arriva nel centro Sardegna per Autunno in Barbagia è avvertito (se mai ce ne fosse bisogno).

