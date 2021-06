Ai giudici della corte d’Assise d’appello di Sassari, la procuratrice generale Roberta Pischedda ha chiesto che l’imputato, Ettore Sini, venga condannato al carcere a vita con il riconoscimento delle aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti.

L’ex agente della polizia penitenziaria, 51enne di Ozieri, sta già scontando l’ergastolo per aver ucciso l’ex compagna, Romina Meloni, delitto avvenuto a Nuoro il 31 marzo 2019, e aver ferito gravemente il nuovo compagno della vittima, Gabriele Fois.

La pubblica accusa ha sottolineato la piena capacità di intendere e di volere di Sini al momento dei fatti, riprendendo l'esito della perizia del neuropsichiatra Paolo Milia e ha inoltre anche rimarcato la ferocia con la quale aveva fatto irruzione nell'appartamento di Fois, dove la coppia viveva, "con la pistola in pugno e non, come sostiene la difesa, con l'arma infilata nella cintola".

Il 51enne inoltre "ha sparato mentre Fois era già a terra per proteggere Romina e non per difendersi dall'aggressione dello stesso Fois come sostenuto dall'imputato".

Nessuna attenuante quindi per l’ex agente, e alle stesse conclusioni si sono aggiunti gli avvocati di parte civile: Mario Silvestro Pittalis per Fois, Bruno Conti e Orlando per la famiglia della vittima. "Ci sono fatti incontrovertibili", hanno detto sollecitando la conferma dell'ergastolo.

Il processo è stato aggiornato al 5 luglio per le arringhe dei difensori Lorenzo Soro e Pasquale Ramazzotti, la sentenza è attesa per il 16 dello stesso mese.

(Unioneonline/s.s.)

