I Carabinieri della Stazione di Ottana hanno denunciato una cittadina originaria della Colombia di 20 anni, e un cittadino del Congo di 31 anni , entrambi residenti a Napoli, con l'accusa di aver truffato un giovane residente in paese. I due indagati, intestatari di utenze telefoniche, hanno indotto la vittima ad accreditare 700 euro per l’acquisto di un motore per il proprio veicolo, mai recapitato all’acquirente.

Una donna originaria della provincia di Brindisi è stata invece denunciata dai carabinieri di Gavoi. L'indagata, 34 anni, si era fatta accreditare 298 euro sulla carta Poste Pay, a lei intestata, garantendo in cambio un finanziamento di 5.000 euro, mai ricevuto dal denunciante.

