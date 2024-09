Tre quintali di marijuana sequestrati dagli agenti dei Commissariati di Orgosolo e Gavoi nel corso di una serie di sopralluoghi di disposti dal Questore della Provincia di Nuoro Alfonso Polverino finalizzati al contrasto del traffico di stupefacenti.

Due le piantagioni individuate dai poliziotti, entrambe nelle campagne di Orgosolo ed entrambe dotate di impianti di irrigazione “a goccia”.

Nella prima sono state rinvenute circa 500 piante e due uomini, sorpresi sul posto, sono stati tratti in arresto.

In un secondo appezzamento di terreno il personale della Polizia di Stato ha denunciato un’altra persona, che aveva accesso a una piantagione composta da circa 80 piante di canapa.

I due sequestri arrivano pochi giorni dopo la scoperta, da parte della Squadra Mobile, di una terza piantagione di cannabis, in territorio di Ottana, dove erano state rinvenute circa 3600 piante, con gli agenti che avevano fatto scattare in quel caso la denuncia per tre persone, i proprietari del campo e il responsabile della coltivazione.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata