Incidente stradale questa mattina sulla 131 dcn a Orani, in provincia di Nuoro. Per cause ancora da accertare, due vetture si sono scontrate al chilometro 42 della diramazione centrale nuorese.

A seguito dell'incidente, si è resa necessaria la chiusura temporanea della strada statale in entrambe le direzioni. Le deviazioni sono allo svincolo al chilometro 42: per chi viaggia direzione Abbasanta il rientro sulla 131 dcn è al chilometro 41,800, mentre per chi è diretto verso Nuoro il rientro è al chilometro 42,200.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine, per fare in modo di ripristinare la normale viabilità quanto prima. Sempre sulla 131 dcn, nella serata di ieri, è avvenuto un grave incidente che ha coinvolto una vettura: il conducente è in condizioni critiche.

© Riproduzione riservata