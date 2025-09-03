È stato trasportato in codice rosso il conducente di un fuoristrada rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la Strada Statale 537, nel territorio di Orani tra Orotelli e la 131 Dcn . Il veicolo, per cause ancora da accertare, è uscito di strada ribaltandosi più volte.

Sul posto è intervenuta la squadra del Comando Centrale dei Vigili del Fuoco di Nuoro, che ha messo in sicurezza il mezzo e lo scenario dell’incidente. L’uomo, unico occupante dell’auto, è stato soccorso dall’equipaggio del 118 e trasportato in ospedale in codice rosso all'ospedale di Nuoro. Presenti i Carabinieri della stazione di Ottana per i rilievi e gli accertamenti del caso.

