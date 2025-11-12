In casa aveva una spada giapponese (katana) e una spada “potens”, oltre ad alcune armi da soft-air, fedeli riproduzioni di quelle reali ma senza il tappo rosso indispensabile per dimostrare, anche ad uno sguardo disattento o non esperto, la loro inoffensività.

Un ventiduenne  di Onanì è stato denunciato per detenzione abusiva di armi dai carabinieri della Compagnia di Bitti.

I militari, attraverso successivi controlli, hanno accertato che il giovane non ne avesse mai denunciato il possesso.

