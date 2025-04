Intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico nel Comune di Oliena per il recupero di un arrampicatore bloccato sulla parete a Punta Cusidore, sulla via di arrampicata “L’ombra della mia mano”.

La richiesta di soccorso è giunta ieri sera: l’uomo, parte di una cordata di tre persone, si stava calando dall’alto quando per problemi con la corda è rimasto sospeso. Immediata l’attivazione della Stazione di Nuoro del Soccorso Alpino che, insieme a tecnici delle stazioni di Iglesias, Olbia e Medio Campidano si sono recati subito sul posto. L’uomo è stato individuato attraverso il drone dotato di camera termica.

Il Soccorso Alpino ha richiesto l’intervento dell’elicottero HH 139B dell'80° Centro SAR (Search and Rescue) del 15° Stormo dell'Aeronautica Militare. L’elicottero dapprima si è diretto a Nuoro per imbarcare due tecnici del Soccorso Alpino per poi dirigersi a Oliena, verso l’area delle operazioni per calarli sulla parte alta della falesia, ma le avverse condizioni meteo non hanno permesso lo sbarco dei tecnici. Sul posto erano presenti altre due squadre del Soccorso Alpino, una posizionata sulla vetta e l’altra ai piedi della parete.

Le operazioni sono riprese con le prime luci dell’alba e l’uomo, insieme agli altri due compagni di cordata, è stato recuperato con l’intervento dell’elisoccorso AREUS di base a Olbia.

Presente anche il personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco.

