Ha preso servizio ieri Fabio Di Lella, vice questore aggiunto della Polizia di Stato a capo della Squadra Mobile di Nuoro. Sostituisce il vice questore Silvio Esposito che ha assunto la direzione a Bergamo.

Di Lella, 35 anni, dopo la laurea in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, ha svolto un master di 2° livello in Scienze della Sicurezza. In seguito, ha frequentato il corso biennale all’Istituto Superiore di Polizia ed è stato assegnato alla Questura di Brescia, dove ha ricoperto diversi incarichi tra cui Dirigente Commissariato sezionale di P.S. “Carmine”, funzionario addetto Divisione Polizia Anticrimine settore misure di prevenzione, Dirigente Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Vice Dirigente sezione criminalità organizzata Squadra Mobile. Successivamente per due anni ha diretto la Squadra Mobile della Questura di Vibo Valentia.

