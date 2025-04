Incidente a Nuoro, nella serata di martedì, in via Campania, all’incrocio con via Piemonte.

Due Fiat Panda sono state coinvolte in uno scontro, che ha portato al ribaltamento di una delle vetture. La causa dell’incidente sembra essere una mancata precedenza all’incrocio, che ha creato una situazione di grande caos e disagi per il traffico.

Sul posto sono giunti prontamente i soccorsi, i vigili del fuoco, la Polizia stradale e le ambulanze che hanno trasportato due persone in pronto soccorso. Si tratta di una guardia giurata in servizio e di un giovane di 22 anni. Fortunatamente, nessuno dei due ha riportato ferite gravi. Nonostante l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei soccorsi, la zona è rimasta bloccata per permettere i rilevi.

