Ancora un tentativo di aggressione ai medici di un pronto soccorso. È successo nella notte di domenica al San Francesco di Nuoro, dove un 40enne – che si era recato nel nosocomio barbaricino poco prima della mezzanotte pretendendo di essere visitato subito e ricoverato – ha iniziato a inveire contro un infermiere, cercando poi di aggredirlo e a minacciarlo, arrivando anche ad urlargli: «Se ti trovo fuori ti stacco la testa».

Sono stati momenti di forte concitazione e paura. Immediato l’intervento degli agenti del posto fisso dell’ospedale e della squadra Volanti della Questura, che non è però bastato a portare la calma. L'uomo infatti non ha desistito nel suo fare aggressivo verso l’operatore sanitario e all'arrivo degli agenti si sarebbe scagliato contro uno di loro, frappostosi tra lui e l’infermiere per evitare l’aggressione, spintonandolo.

Solo in quel momento per lui sono scattate le manette con l'accusa è di resistenza a pubblico ufficiale e il trasferimento in camera di sicurezza in attesa della direttissima.

Durante la notte passata in Questura però l'uomo avrebbe lamentato ulteriori dolori e forte agitazione. Per questo è intervenuto il 118 che l'ha portato al San Francesco, dove questa volta è stato ricoverato e, visto il suo grave stato di agitazione, portato nel reparto di Psichiatria. Reparto dove è stato posto agli arresti domiciliari.

