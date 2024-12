Ancora una mattinata da incubo per i viaggiatori nuoresi costretti a lunghe code sulla 131 dcn.

A mandare in tilt il traffico un tamponamento che ha convolto tre veicoli nella galleria alle porte della città in un tratto dove gli infiniti lavori riducono la superstrada ad una arteria con una sola corsia per senso di marcia. Sul posto la polizia stradale.

Il traffico è rallentato, si viaggia a senso unico alternato.

Un disagio che si aggiunge al traffico aumentato per gli acquisti natalizi e che pone un enorme problema di sicurezza, in caso di precipitazione a carattere nevoso si rischia la paralisi totale.

