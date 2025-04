Un guasto improvviso alla condotta in viale Ciusa ha messo in difficoltà i residenti di alcune zone di Nuoro, in particolare nel rione di Santu Predu.

Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono al lavoro per eseguire la riparazione, ma per completare le operazioni sarà necessario sospendere l’erogazione idrica dalle 14 alle 17.

Le zone interessate dal disservizio, oltre a Santu Predu, comprendono: La Solitudine, Sa e Sulis, Irrilai, Sa e Manca, Su Campu, Preda Istrada, Corte e Susu, Santa Ruche, Su Cuzone, Ubisti, Piazza Italia e Su Serbadore.

Il pronto intervento sta cercando di limitare i disagi, ma durante l’intervento i residenti delle aree coinvolte dovranno fare i conti con l’impossibilità di utilizzare l’acqua potabile. Abbanoa ha fatto sapere che l’erogazione idrica dovrebbe essere ripristinata entro le ore 17, salvo imprevisti.

