Reati legati alla detenzione di armi, alla guida in stato di ebbrezza e possesso di stupefacenti. Sono i risultati operativi dell’attività dei carabinieri della compagnia di Nuoro che hanno messo in atto un servizio coordinato di controllo del territorio.

Quasi 100 le persone identificate e verifiche effettuate su circa 50 mezzi.

Tre i denunciati: un uomo per reati legati alla detenzione irregolare di armi, e due giovani per guida in stato di ebbrezza, altri due per assunzione di stupefacenti.

