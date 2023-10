La battaglia a difesa della sanità pubblica, prosegue nel suo cammino raggiungendo Nuoro. Dove il prossimo 14 ottobre è in programma per le 10,30 un grande sit-in nei parcheggi dell’ospedale a San Francesco .

Promotori il comitato territoriale della città (che ingloba le sigle: La Voce dei Nuoresi, Progetto per Nuoro, Svs Viaggi per la salute, Vogliamo medici a Oliena) supportato dalla rete dei comitati sardi. Diverse le adesioni già pervenute agli organizzatori.

«Siamo tutti uniti dalla comune difesa per il diritto alla salute – spiega Battistina Foddai, de la Voce dei Nuoresi – una giornata senza bandiere politiche, proseguendo una battaglia a difesa di tutti i cittadini. Della sanità territoriale e del nostro ospedale depauperato nel corso degli anni».

Così Elena Zidda, di Progetto per Nuoro: «Dopo la grande manifestazione di Fonni è scattata la molla di organizzare il sit-in in città, dove abbiamo coinvolto tutte le associazioni dei malati e i cittadini. Ci battiamo per la sanità non solo locale ma di tutta l’isola. Il nostro ospedale era un’eccellenza, oggi soffre».

© Riproduzione riservata