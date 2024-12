Sabato l’incidente mortale in cui ha perso la vita Salvatore Cadinu, ieri sera nello stesso punto un incidente frontale con tre feriti, oggi il copione si è ripetuto.

Sempre all’ingresso di Nuoro, dove un pullman di colore blu ha invaso la corsia opposta costringendo l’autista di una Renault che percorreva la strada in direzione opposta a buttarsi in cunetta. L’impatto questa volta fortunatamente ha distrutto solo lo specchietto. La donna spaventata ha allertato la polizia stradale.

Un ennesimo episodio che evidenzia l’urgenza di intervenire in un tratto di strada tra i più pericolosi della provincia, per il volume di traffico, per l’assenza di illuminazione nelle ore notturne e la presenza di animali vaganti come i cinghiali.

Sull’episodio interviene anche il Cop, consorzio operatori di Prato Sardo che sollecita l’installazione di un autovelox, marciapiedi e illuminazione e l’ampliamento delle corsie. Il Cop sul punto chiederà un incontro urgente al commissario.

