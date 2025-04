Spettacolare incidente ieri notte, poco dopo le 22:30, in via Mannironi. Una Ford Fiesta, mentre affrontava una curva provenendo dalla zona dell’ospedale e diretta verso il centro città, ha perso il controllo e si è schiantata contro alcune auto parcheggiate lungo la strada. Per fortuna non si registrano feriti, ma i danni sono ingenti.

L’auto ha centrato in pieno due auto parcheggiate dall’altra parte della carreggiata, una Toyota Yaris e una Fiat Panda, che per la violenza dell’impatto ha ruotato di 180 gradi, per poi finire la corsa abbattendo diversi cartelli stradali. Secondo i testimoni, se sul suo tragitto non ci fossero state le auto parcheggiate a fare da barriera, la Fiesta sarebbe probabilmente volata giù nella vallata sottostante, con conseguenze potenzialmente tragiche, così come se al momento dell’impatto sul marciapiede transitava qualche pedone.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia e il 118, che fortunatamente non ha dovuto soccorrere l’autista rimasto miracolosamente illeso. Le autorità stanno ricostruendo l’esatta dinamica del sinistro e accertando eventuali responsabilità.

