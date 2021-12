Un militare aggredisce i poliziotti della Squadra Volanti e viene arrestato.

E’ successo a Nuoro lo scorso 21 dicembre. Intorno alle 20 la Polizia è stata chiamata al bar “Da Stella” in via Dessanay 1, dove era stata segnalata un’accesissima discussione tra due avventori.

Quando gli agenti sono intervenuti per sedare il diverbio un uomo, M.P., di 41 anni, li ha aggrediti fisicamente. I poliziotti lo hanno dovuto immobilizzare e portare in Questura, dove l’uomo è stato tratto in arresto per i reati di violenza, resistenza, oltraggio e minaccia a Pubblico Ufficiale.

Il 41enne è un militare dell’Esercito in forza alla caserma Mauro Gigli di Nuoro.

Ieri è stato convalidato l’arresto del militare e si è tenuta la direttissima nella quale è stato disposto l’obbligo di firma tre volte alla settimana. Il Questore ha inoltre emanato un provvedimento che vieta all’uomo di frequentare gli esercizi commerciali di Nuoro in cui vengono somministrate bevande alcoliche.

