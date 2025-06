«L’apertura della strada a quattro corsie è prevista per la fine di luglio», afferma Riccardo Vitri, direttore di quel cantiere Anas che da anni “turba” gli automobilisti, alle porte del capoluogo barbaricino, sulla 131 Dcn Nuoro-Olbia.

La sensazione è che i disagi stiano per concludersi. «Alla fine del prossimo mese termineremo cinque viadotti. In sostanza, gli operai continueranno a lavorare solo lungo un viadotto, al chilometro 53, per circa 600 metri. Questo perché è stato consegnato in ritardo rispetto agli altri».

Insomma, serve ancora una buona dose di pazienza in quel chiacchierato cantiere alle porte del capoluogo barbaricino, sull’importante Statale che conduce alle più belle spiagge della costa orientale. Sì, lungo quei viadotti dopo la galleria di Prato Sardo dove il traffico aumenta di continuo, in piena stagione turistica, così come i rischi e i disagi.

D’altronde, basta un’auto in panne, o un incidente come spesso capita, ed esplode il caos.

I cantieri sono oramai una costante, da anni, all’ingresso di Nuoro. Teatro di incidenti e di continui rischi, per chi ogni giorno percorre la trafficata strada che dal cuore dell’Isola conduce in Gallura.

