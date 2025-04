La lista civica “Riformisti per Nuoro”, sostiene il candidato sindaco Emiliano Fenu, alle elezioni amministrative dell’8-9 giugno con Leonardo Moro, Giampiero Barbagli e Ivo Carboni, ex amministratori della giunta Bianchi.

Confronto, metodo e competenza sono i principi fondamentali della lista, che intende risollevare la città dalle difficoltà e riportarla al suo ruolo di riferimento regionale. In una nota sottolineano come Nuoro, sempre più distante dalle altre città sarde, è in una fase di declino, ma “Riformisti per Nuoro” crede nella possibilità di un’inversione di rotta.

La lista punta a superare la frustrazione dei cittadini, restituendo fiducia nella politica e proponendo soluzioni concrete per la rinascita della città.

Con un programma realistico e azioni immediate, il gruppo si impegna a ridare a Nuoro l’orgoglio e la vitalità che merita. La lista “Riformisti per Nuoro” si basa su tre principi fondamentali: confronto, metodo e competenza, con l’intento di restituire a Nuoro il ruolo che merita nel panorama regionale. Questi valori guideranno la coalizione nel proporre soluzioni concrete e pragmatiche alle sfide che la città sta affrontando, sfruttando l’esperienza politica e amministrativa dei suoi componenti.

© Riproduzione riservata