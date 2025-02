La Polizia Locale di Nuoro ha reso noto il calendario degli autovelox per il mese di marzo 2025, confermando il continuo impegno per la sicurezza stradale in città.

Ecco il calendario degli interventi programmati: 6 marzo: viale Segni, via Veneto, Mannironi, Viale Ciusa 7 marzo: viale Don Bosco, della Repubblica, via Mughina, Catte 8 marzo: viale Segni, Funtana Buddia, Pertini, Murichessa 10 marzo: viale Sardegna, Resistenza, Badu e Carros, Mughina 11 marzo: via Platani, Catte, Martiri della Libertà, Tempio 12 marzo: viale Segni, Mannironi, Don Bosco, Sardegna 13 marzo: viale Resistenza, Funtana Buddia, La Maddalena 14 marzo: via Segni, Viale della Repubblica, via Ciusa, Ragazzi del 99 17 marzo: via Pertini, Funtana Buddia, Mughina, Sardegna 18 marzo: via Platani, Segni, Dessanay, Mannironi 19 marzo: via Funtana Buddia, Don Bosco, Sardegna, Mannironi 20 marzo: viale Segni, Viale della Repubblica, Ballero, Murichessa 25 marzo: via Pertini, Martiri della Libertà, Veneto, Tempio 26 marzo: viale Funtana Buddia, Don Bosco, Ciusa, Piemonte 27 marzo: via Segni, Viale della Repubblica, Sardegna, Martiri della Libertà 31 marzo: viale Segni, Pertini, Ciusa, Don Bosco, Mannironi Gli autovelox saranno posizionati in queste zone strategiche con l’obiettivo di sensibilizzare sulla sicurezza stradale e sul rispetto dei limiti di velocità.

La Polizia Locale invita tutti gli automobilisti a prestare attenzione e a rispettare le normative per garantire una circolazione sicura.

