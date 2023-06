Arriva il caldo e puntuale a Nuoro scoppia l’acquedotto.

Abbanoa infatti ha interrotto l’erogazione nelle zone servite dal serbatoio di Sant’Onofrio. A secco i rubinetti del Tribunale, di Mughina, Monte Jaca, Giardinetti, Corso Garibaldi, Mercato civico, via Manzoni, Santa Maria, Lollobeddu, Cumbentu e Orguidda.

La chiusura dell’erogazione per consentire alle squadre di Abbanoa di effettuare un intervento di manutenzione straordinaria sulla condotta di via D’Annunzio per eliminare una grossa falla.

Un’altra perdita della rete è stata segnalata anche in via Aosta.

© Riproduzione riservata