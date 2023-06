Furto con destrezza questa mattina poco prima dell’ora di chiusura in pieno centro a Nuoro, dove un orafo è stato derubato di alcuni monili.

In azione due donne, giovani, straniere, descritte dalla vittima come di probabile etnia rom che con una scusa sono entrate nel piccolo locale nella via principale della città, il Corso Giuseppe Garibaldi. Hanno iniziato ad allungare le mani sulle vetrine e nonostante i richiami del titolare, approfittando del fatto che lo stesso fosse solo e chiedendo anche di poter accedere al bagno, sono riuscite a distrarlo.

Quando il titolare le ha mandate via si è accorto subito della mancanza di alcuni pezzi. Immediata la chiamata, sul posto la Polizia e gli uomini della scientifica.

