Imponente mobilitazione questo pomeriggio a Nuoro per domare un incendio scoppiato in un appartamento in via Manzoni, all’angolo con via del Convento.

Sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco, che hanno spento il rogo prima che si propagasse all’intera struttura. Non si registrano feriti.

Le cause verranno stabilite al termine delle operazioni di bonifica e messa in sicurezza.

(Unioneonline)

