Fiamme in pieno centro a Nuoro, dove un incendio si è sviluppato in un box destinato ai distributori self service di bevande.

Il rogo è scoppiato nella centrale piazza Mameli, le cause sono ancora da accertare.

Sul posto le squadre dei vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza il sito.

