Polizia stradale di Nuoro e vigili del fuoco in azione per un soccorrere un uomo rimasto ferito in seguito a un incidente stradale dopo la rotonda della pedemontana che porta verso Monte Jaca.

Il conducente, mentre percorreva un tratto di strada in discesa, all’uscita di una curva ha perso il controllo della sua auto ed è andato ad urtare prima il guardrail, con la vettura che ha terminato la sua corsa fuori strada.

Sul posto, dopo l’allarme, anche il personale del 118, che ha preso in carico il ferito. Per lui solo lievi conseguenze.

