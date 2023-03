Sarà la ditta Sicurtecto Srl di Cusano Milanino ad effettuare i lavori di messa in sicurezza della scuola media Pietro Borrotzu di Nuoro, chiusa prima delle vacanze di Natale dopo lo sfondellamento del soffitto di un’aula con centinaia di ragazzi costretti a trasferirsi nelle aule delle elementari Mereu e della scuola di via Tolmino. I lavori inizieranno subito e saranno conclusi entro le vacanze di Pasqua per permettere il ritorno degli alunni nel loro istituto. L’annuncio questa mattina durante il consiglio Comunale di Nuoro. L’amministrazione Soddu ha reperito dal fondo di riserva i 200 mila euro necessari per la messa in sicurezza della scuola.

La necessità dei lavori era stata certificata dalla Secured Solutions dopo le verifiche successive al crollo di parte un solaio quattro mesi fa. Nel report di controllo e dopo le indagini ai solai di tutta la scuola la società aveva evidenziato che «la maggior parte dei solai del plesso scolastico preesistenti alla ristrutturazione, e non oggetto della stessa, presenta una pericolosità generale medio/alta e si prescrive di porre in atto tutti gli accorgimenti volti alla tempestiva messa in opera di sistemi atti a contenere la caduta degli elementi intradossali da estendersi all’intera superficie dei solai segnalati».

Per questo molte aule saranno dotate di contro soffitti anti sfondellamento. La scuola era stata riaperta pochi anni fa dopo una ristrutturazione: durante gli esami del 2010 crollò l’ingresso, fortunatamente nessuno si fece male.

