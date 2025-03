Il processo

Nuoro, beni di lusso acquistati con i soldi degli assistiti: chiesti 6 anni e 4 mesi per l’ex amministratrice infedele

A carico di Roberta Barabino, già condannata a 7 anni e 8 mesi di reclusione in una precedente tranche processuale, ottocento episodi di prelievi non autorizzati per un ammanco di 170mila euro