Auto in fiamme nella notte in via Carbonia a Nuoro.

Il rogo è di natura dolosa: ad essere incendiata una Volkswagen Passat di proprietà di una donna del luogo.

Sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco che ha provveduto ad estinguere le fiamme ancora presenti e a mettere in sicurezza l’area interessata.

Al termine delle operazioni di bonifica sono stati repertati alcuni elementi, al vaglio degli inquirenti per le relative indagini.

Sul posto sono interventi anche carabinieri e polizia di stato.

(Unioneonline/v.l.)

