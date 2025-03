Fiamme nella notte in città. Alle 3:30 circa, la squadra dei vigili del fuoco di Nuoro è intervenuta in via Don Bosco, dove era stato segnalato un incendio che stava interessando una Renault Megane.

Grazie alla rapidità e alla professionalità dei vigili del fuoco, le fiamme sono state domate tempestivamente, evitando che si propagassero alle auto parcheggiate nelle vicinanze. Dopo aver spento l’incendio, la squadra ha provveduto a bonificare l’area e mettere in sicurezza il sito, garantendo che non vi fossero ulteriori pericoli per la zona circostante.

Non si esclude che l’incendio possa essere di natura dolosa, e le indagini sono in corso per accertare le cause. Sul posto era presente anche la polizia della questura di Nuoro, che ha avviato le prime verifiche. Le autorità continuano a lavorare per fare luce sull’accaduto.

