Attentato incendiario a Nuoro, nella centrale Viale Sardegna.

La squadra dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale è intervenuta poco dopo la mezzanotte per un rogo che ha devastato tre auto: una Seat Leon, una Opel Agila e una Citroen C1.

Le fiamme, di chiara matrice dolosa, hanno interessato dapprima la Seat per poi propagarsi sulle altre due macchine parcheggiate poco distanti.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, è intervenuta anche una pattuglia della Polizia che ha avviato le indagini per risalire ai responsabili.

(Unioneonline/D)

