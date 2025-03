Un assicuratore di Nuoro è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di truffa aggravata, estorsione e sostituzione di persona. L’uomo, che operava nel settore assicurativo, era riuscito a guadagnarsi la fiducia di diverse vittime grazie alla sua professione, ma ha successivamente sfruttato questa posizione per commettere una serie di reati fraudolenti.

L’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza di Nuoro e coordinata dai pubblici ministeri Selene Desole e Sandra Maria Benedetta Picicuto, ha portato alla luce numerose truffe, con un danno economico che ammonta a decine di migliaia di euro.

Le vittime, ingannate dall’apparente serietà e competenza dell’assicuratore, si sono ritrovate a essere sfruttate e raggirate per ottenere ingenti somme di denaro. Martedì scorso, l’uomo è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro. Il provvedimento cautelare è scattato in seguito alle evidenti prove raccolte dalle forze dell’ordine durante le indagini, che hanno messo in luce il coinvolgimento dell’assicuratore in attività illecite.

Le accuse mosse contro di lui includono non solo la truffa, ma anche il reato di estorsione e la sostituzione di persona, con il quale l’uomo avrebbe compiuto atti fraudolenti fingendosi una persona diversa per ingannare ulteriormente le sue vittime. Le indagini sono ancora in corso, gli inquirenti sono convinti che altre persone possono essere state raggirate

