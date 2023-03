Continua la crescita professionale (e dei servizi offerti) del reparto cardiologia dell'ospedale San Francesco di Nuoro, diretto dal dott. Mauro Pisano.

Oggi dall'equipe capeggiata dal dott.Enrico Mura è stato eseguito un intervento al cuore di grande complessità: la chiusura percutanea di auricola sinistra in paziente con Tetralogia di Fallot, non intubabile, con auricola di piccolissime dimensioni, protesi in aorta discendente.

L'operazione, eseguita con eco intracardiaco e senza supporto trans-esofago, è perfettamente riuscita.

All'intervento successivo per la prima volta ha partecipato come primo operatore il giovane dottore Alessandro Murgia, che in pochi mesi ha compiuto una notevole crescita professionale, al pari dei suoi colleghi.

«Ma è il team e il lavoro di gruppo che permette tutto questo - sottolinea il dottor Enrico Mura -. Da sottolineare infatti la bravura dell'intero reparto: dagli anestesisti agli infermieri». Soltanto pochi mesi fa il reparto cardiologia dell'ospedale San Francesco di Nuoro (Asl n.3) aveva rischiato la chiusura. Ora dopo accurate riorganizzazioni è diventato una delle eccellenze della Sanità sarda.

