Ricoverati mercoledì nel reparto di Ortopedia chiuso da mesi avrebbero dovuto essere operati oggi. Ma la riapertura del reparto nel nosocomio nuorese dura solo due giorni.

Così i primi due pazienti che dovevano essere operati sono stati trasferiti in tutta fretta ieri sera in altri reparti e in altri ospedali, con la rabbia dei familiari.

È successo ieri al San Francesco di Nuoro. A creare il caos la delibera del 14 ottobre soccorso che assumeva cinque medici, tra loro anche due in quiescenza, che non hanno potuto prendere servizio. Il reparto per ora rimane chiuso.

