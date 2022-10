Durante lo scavo per i lavori della fibra ottica in via Turati a Nuoro è stata lesionato un tratto di tubatura dell’acquedotto cittadino.

Per la riparazione Abbanoa ha dovuto chiudere il serbatoio di Murrone dalle 10.30, chiusura che durerà sino al termine della lavorazione prevista per il primo pomeriggio, con conseguente mancata erogazione per le utenze.

Le zone interessate dall’interruzione dell’acqua sono La Solitudine, Sa e Sulis, Irrilai, Sa e Manca, Su Campu, Santu Predu, Preda Istrada, Corte e Susu, Santa Ruche, Su Cuzone, Ubisti, Piazza Italia, Su Serbadore.

Fabio Ledda

