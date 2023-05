Nel pomeriggio un violento nubifragio si è abbattuto a Sindia, dove una donna ha rischiato di annegare all'interno dello scantinato della sua abitazione. L'acqua piovana, che ha fatto diventare le vie un fiume in piena, ha invaso lo scantinato dove la donna, Giovanna Ruggiu, pensionata e vedova di 65 anni, ha rischiato di annegare. Le urla hanno richiamato alcune persone del vicinato che l'hanno messa in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118.

E sempre il maltempo è stato una delle cause del crollo che si è verificato al primo piano di una palazzina popolare tra via Toscana e via Sant'Ilario, a Macomer. Un crollo che ha convinto i Vigili del Fuoco a far evacuare immediatamente l'intero edificio, con sei famiglie che saranno ospitate temporaneamente nel vicino ex istituto dei missionari Saveriani. Il primo crollo si è verificato ieri mattina, ma l'intero edificio al suo interno presenta delle crepe e tanta umidità.

È venuto giù il soffitto del bagno dove vive un anziano pensionato, ma altre situazioni di degrado, segnalate da tempo dagli stessi inquilini all'ufficio tecnico comunale, sono state per troppo tempo ignorate. Ieri l'ennesimo intervento dei Vigili del fuoco, che dopo un accurato controllo, effettuato assieme ai tecnici del Comune, hanno deciso di far evacuare l'edificio. La situazione si sarebbe aggravata in questi ultimi giorni a causa delle infiltrazioni d'acqua che sono bene evidenti anche sui muri delle scale che portano ai piani superiori.

