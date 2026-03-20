Col braccialetto elettronico, si avvicina alla ex compagna che lo aveva denunciato per maltrattamenti e viene arrestato dai carabinieri. E' accaduto la notte scorsa a Noragugume.

I Carabinieri della Stazione di Dualchi hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino straniero sul quale gravava una misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ed al quale era stato applicato il braccialetto elettronico.

Nonostante il provvedimento a cui era sottoposto, la notte scorsa l'uomo si è avvicinato alla sua ex compagna, che lo aveva denunciato per maltrattamenti in famiglia. I carabinieri di Dualchi prontamente sono intervenuti e hanno scongiurato il peggio. Hanno rintracciato l'uomo e lo hanno arrestato.

Stamattina il Gip del tribunale di Oristano ha convalidato l'arresto, ma ha rimesso in libertà la persona indagata ripristinando a suo carico la misura cautelare già in atto.

La sua effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del processo, dove non si escludono ulteriori sviluppi investigativi.

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