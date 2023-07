È Gerardo Manca, conosciuto da tutti come Lallo, il capitano dei barracelli di Nuoro.

Questa mattina il Consiglio comunale, convocato ad hoc per la votazione, lo ha designato come nuovo comandante della istituenda Compagnia di polizia rurale. La compagnia barracellare a Nuoro è esistita già dall’800 ma da anni non era più attiva. Il Comune l’ha ricostituita per vigilare nell’agro.

Questa mattina le votazioni dei due candidati alla giuda, oltre a Manca era candidato anche Franco Ruiu. Il nuovo capitano ha raccolto la gran parte dei voti del consiglio (19), due le schede bianche, mentre a Ruiu sono andate 2 preferenze.

