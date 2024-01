Studenti nuoresi nuovamente in piazza a Nuoro per protestare contro il piano di dimensionamento scolastico provinciale approvato dalla Regione.

In piazza bambinin genitori e insegnanti dell’istituto comprensivo numero quattro “Grazia Deldda” che, secondo la normativa, sarà una delle autonomie soppresse e verrà accorpato al Maccioni. Sono mille e cento gli studenti dai sei ai quattordici anni che sono coinvolti nella decisone, che hanno dato via a un corteo per le vie della città al grido “L’istruzione non si tocca!”.

La conclusione della manifestazione sotto il palazzo del Governo per la consegna di un documento al Prefetto.

© Riproduzione riservata