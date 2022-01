Una precisazione dalla direzione regionale dell'Inps Sardegna, che in merito al "ripristino in via cautelativa della pensione" a Graziano Mesina spiega come al momento la pratica sia ancora in lavorazione.

I due legali dell'ex latitante, Beatrice Goddi e Maria Luisa Vernier, ieri avevano confermato che l'assegno sociale sarebbe stato erogato di nuovo a partire dall'1 febbraio prossimo.

"Prendiamo atto dalla nota dell'Inps - commenta oggi l’avvocato Goddi - che le cose non sono ancora a questo punto. Noi avevano avuto notizia dai consulenti che si sono occupati della pratica che la pensione era stata ripristinata, evidentemente l'iter è ancora in lavorazione".

Le due legali sono determinate a proseguire la battaglia legale: oltre all'assegno chiedono anche gli arretrati non percepiti da Mesina in un anno e 7 mesi di latitanza.

(Unioneonline/v.l.)

