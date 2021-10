Otre una tonnellata di infiorescenze di canapa è stata sequestrata dal gruppo della Guardia di finanza di Nuoro a Bolotana. L’operazione delle Fiamme gialle ha condotto anche alla denuncia in stato di libertà di un imprenditore agricolo.

I militari hanno individuato, grazie alle attività di servizio relative al monitoraggio di coltiva canapa sativa light, un capannone in cui venivano effettuate lavorazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge. Nel corso dell’ispezione sono stati individuati diversi dipendenti dell’azienda che separavano dalle piante piccole parti, contenenti esclusivamente infiorescenze. Il prodotto così ottenuto era stato stoccato in numerosissime scatole di cartone, pronte per essere spedite.

Sono 1.214 i chili di infiorescenze di canapa messi sotto sequestro.

