Incendio ieri sera a Fonni, in località Janna e Ferru.

Squadre di Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Nuoro sono intervenute per un vasto rogo che ha coinvolto tre capannoni di un'azienda agricola, adibiti a fienile, al ricovero del bestiame e a locale attrezzi e custodia dei mezzi agricoli.

Nel rogo le strutture hanno subito ingenti danni e sono andati distrutti due trattori, le scorte di fieno e di mangime. Fortunatamente non sono rimaste coinvolte le persone e tutti gli animali presenti all'interno sono stati portati in salvo.

Le operazioni di estinzione, bonifica e messa in sicurezza hanno impegnato le squadre dei Vigili del fuoco per tutta la notte.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Pratobello e Orgosolo che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del fatto.

